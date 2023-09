Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Temizlik Günü'nde Karaduvar Sahili'ni temizledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve gönüllüler tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında Karaduvar Sahili'nde insan kaynaklı atıklar temizlendi. Sahili temizleyen ekipler ve gönüllüler yaklaşık 50 torba çöp topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Belediye tarafından düzenlene etkinlikte Karaduvar Sahili, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ile gönüllüler sayesinde çöpten arındırıldı. Sahilde bulunan insan kaynaklı atıkları temizleyen ekipler ve gönüllüler, yaklaşık 50 torba çöp topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Can şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Sahillerimizi temizliyoruz. Bizler zaten bu konuyla alakalı 7/24 esasına dayalı çalışıyoruz. Ancak bizim amacımız şu; Mersin bizim, hepimizin, Mersinimizi hep beraber temizleyelim. Bunu kurumsal olarak nitelendirmeyelim. Bir tabir vardır ya; 'herkes evinin önünü süpürse daha güzel bir dünya olacak' diye daha güzel bir Mersin olacak. Bugün burada gençlerimiz, çocuklarımız var. Bu çocuklarımızla beraber bir farkındalık çalışması yapıyoruz.

Çocuklarımızla biraz önce sohbet ettik. 'Biz temizlik yapmayı çok seviyoruz. Temiz bir dünyanın içerisinde, temiz olmayı çok seviyoruz' diye harika cümleler kurdular. Onların mutluluğuna bizler de katılıyoruz. Lütfen bizler de çocuklarımız gibi olalım. Onlar gibi pırıl pırıl bir hayat adına, pırıl pırıl bir dünya adına lütfen ama lütfen çevremizi temiz tutalım."

Let's Do İt Mersin İl Temsilcisi Mihriban Akdağ ise şunları söyledi:

"Bu sene 16 Eylül'de Let's Do İt olarak tüm Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı temizlik düzenleniyoruz. Bizler de Karaduvar'da bir temizlik düzenliyoruz. Let's Do İt koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve bir çok STK ile birlikte temizlik düzenliyoruz. Şu an çok mutluyum."