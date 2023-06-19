Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yardım etmek isteyenleri 'birizberaberiz.org' platformu üzerinden buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, yapılan bağışların depremzedelere ulaşmasını sağlıyor. 'birizberaberiz.org' platformu üzerinden nakdi yardım alabilmek ve yapabilmekle beraber, giysiden gıda yardımına, hijyen ve sağlık ürünlerinden oyuncak yardımına kadar pek çok alanda bağış yapılmasına ve alınmasına imkan sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yapılan bağışları Akdeniz Öğrenci Yurdunda kalan depremzedelere dağıttı.

Depremzede vatandaşlara yardım etmek isteyen ve yardım almak isteyen insanları 'birizberaberiz.org' platformu üzerinden buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, yapılan bağışların depremzedelere ulaşmasını sağlıyor.

Nakdi yardım alabilmek ve yapabilmekle beraber, giysiden gıda yardımına, hijyen ve sağlık ürünlerinden oyuncak yardımına kadar pek çok alanda bağış yapılmasına ve alınmasına imkan sunan sitede, bağışçılar ve depremzedeler buluşturuluyor. Sitenin kurulduğu günden beri pek çok depremzedeye yardım elinin ulaşmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yapılan bağışları Akdeniz Öğrenci Yurdunda kalan depremzedelere dağıttı.

Belediye olarak hem il sınırları içerisinde hem de deprem bölgelerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan bir tanesinin de 'Biriz beraberiz' kampanyası olduğuna dikkat çeken Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Özlem Yaşar, "Bu kampanya çerçevesinde, il genelinde depremzedelere destek olmak isteyen hemşerilerimizden yardım toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İl sınırları içerisinde misafir ettiğimiz ve il dışındaki deprem bölgelerine, yardımseverlerin veya bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kampanya aracılığıyla belediyemiz bünyesinde topladığımız bağışları, Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdumuzda misafir ettiğimiz depremzedelere ulaştırıyoruz" dedi.

"'birizberaberiz.org' ile gelen yardımlar çok yardımcı oluyor"

Deprem sonrası Antakya merkezden Mersin'e gelen ve 4 aydır Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdunda konaklayan depremzede Gökben Çevikkol, "Depremin 3. gününden beri burada kalıyorum. 3 çocuğumla birlikte geldim. 'birizberaberiz.org' ile gelen bağışlar bize çok yardımcı oluyor. Hijyenik malzemeler, havlular, kıyafetler, her şeyimiz var. Burada bize çok yardımcı oluyorlar. Her anlamda destek olup, hiçbir şeyi eksik etmiyorlar" diye konuştu.

Antakya'dan Mersine gelen ve üç aydır yurtta konaklayan bir diğer depremzede Elif Bahçeci ise "Buraya gelmeden önce hamileydim ve yeni doğum yaptım. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte yanımda olup, her şeyimi karşıladı. Aldığımız torbaların içerisinde diş macunundan, cımbıza kadar pek çok temizlik ürünü var. Hem Büyükşehir Belediyesinden hem de yardımları yapan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN