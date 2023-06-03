Mersin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Kullanımını Teşvik Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını teşvik etmek için yolların revizyonu, bisiklet yolu yapımı, bisiklet aparatlı otobüslerin hizmete sunulması gibi projeler gerçekleştiriyor. 'Evden Okula, Güvenle Pedalla Projesi' kapsamında Mezitli İlçesi 75. Yıl Ortaokulu pilot okul olarak seçildi ve okul güzergahındaki sokaklara bisiklet yolu yapıldı. Bisiklet Ana Planı kapsamında çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bisiklet kullanımının arttığını gözlemliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yaptığı ve revizesini tamamladığı yollarla, bisiklet kullanımını teşvik etmeye devam ediyor. Bisiklet kullanımını özendirici projelerin yanı sıra kentteki sosyal faaliyetler ve festivallerle de vatandaşları bisiklete yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, kentte sağlıklı yaşamın da önünü açıyor.

Çocukların bisiklet kullanımını teşvik edebilmek amacıyla, Türkiye'de ilk defa yapılan 'Evden Okula, Güvenle Pedalla Projesi' kapsamında, Mezitli İlçesi 75. Yıl Ortaokulu pilot okul olarak seçildi ve okul güzergahındaki sokaklara bisiklet yolu yapıldı. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde bisikletli ulaşım sağlaması amacıyla hazırlanan bu proje kapsamında UKOME kararı alınarak, yol hızı saatte 30 km'ye düşürüldü.

Mersin Büyükşehir'in filosundaki 118 yeni otobüsün tamamında bisiklet aparatı bulunuyor. Büyükşehir, özellikle bisikletli gezginlerin kırsal kesimlere ulaşabileceği şekilde bisiklet aparatlı otobüslerin hat planlamasını yapmaya dikkat ediyor. Merkez 4 ilçe ve Tarsus'ta da toplam 38 istasyonda 414 bisiklet kapasiteli bisiklet park istasyonu ve 8 adet bisiklet bakım/tamir istasyonu bulunuyor. Kentbis Merkezi'ne ek 6 istasyonda 85 adet bisiklet ile hizmet veriliyor ve Kentbis üyesi 86 bin 276 kişi bulunuyor.

ALTUNTAŞ: "VATANDAŞLARIMIZIN BİSİKLET KULLANIMININ ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Büyükşehir olarak en son tamamlanan 3. Çevre Yolu ve İstiklal Caddesi çalışmalarıyla birlikte toplam 125 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yoluna sahip olduklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, "Mevcut ve yeni açılan imar yollarımızda, mevzuata uygun bisiklet yolları çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, kavşak noktalarını da mümkün olduğu kadar bisikletli ulaşımına uygun olarak projelendirerek devam etmekteyiz" dedi.

Bisiklet Ana Planı kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini ve ilk yaptıkları çalışmaların üzerine toplam 277 kilometre bir planlama içerisinde olduklarını kaydeden Altuntaş, "Bu çalışmaları da kısa ve orta vade içerisinde tamamlamayı planlamaktayız. En son yaptığımız Ulaşım Ana Planı çerçevesinde aldığımız verilerde, 2020 yılı öncesinde yaklaşık bisiklet yolculuğu 13 bin 200 civarındayken, bu rakam 2022 yılı içerisinde 32 bin 200 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu da yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak, vatandaşlarımızda bisiklet kullanımının arttığını gösteriyor" diye konuştu.

Kentlerdeki ulaşım problemlerinin çözümü noktasında en önemli noktalardan bir tanesinin de sürdürülebilir ulaşım projeleri kapsamında bisikletli ulaşım modeli olduğunu sözlerine ekleyen Altuntaş, "Bu kapsamda ekonomik, doğa dostu, sağlık açısından uygun olan bisiklet yollarının çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.