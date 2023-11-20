Mersin Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezi Açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda hayata geçirdiği Ata Eğitim Merkezi'nin açılışı, yarın gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Türkiye çapında, belki de dünya çapında bir tesis olan Ata Eğitim Merkezi'nde sadece kendi personelimize değil, Türkiye'nin her bölgesinden bize müracaat edecek olan kamu ve özel sektör personeline afetle mücadele konusunda eğitim ile seminerler vereceğiz" dedi.

İtfaiye personelinin daha donanımlı, acil durumlara karşı daha eğitimli hale getirileceği bir merkez olma özelliği taşıyan ve yaklaşık 7,5 dönüm arazide 900 metrekare kapalı alanda 3 binadan oluşan Ata Eğitim Merkezi'nde; ana yönetim binası, konferans alanı ve köpek eğitim merkezi de yer alıyor.

Ortada 3 katlı bir eğitim kulesinin yer aldığı Ata Eğitim Merkezi bünyesinde ayrıca itfaiyecilerin koşu parkuru, efor sarf etme alanı, kuyu, gözlem atak istasyonu, yangın odası, duman odası ile tanker kazaları ve akaryakıt yangınları için bir tesis bulunuyor.

Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren 9 itfaiye eğitim merkezi içerisinde en kapsamlı özelliklere sahip olan Ata Eğitim Merkezi'nden, yurt içi ve yurt dışından da itfaiyeciler gelip eğitim alabilecek.