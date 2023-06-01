Mersin Büyükşehir Belediyesi 4 Milyon Kutu Sütü Ücretsiz Dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Süt Senin Gurur Mersin'in' ve 'Hamile Bakım Sütü' projeleriyle 13 ilçede 2019 yılından bugüne kadar 4 milyon 459 bin 383 kutu sütü ücretsiz dağıttı. Projelerle çocukların gelişim sürecindeki süt ihtiyacı karşılanırken, üreticilere destek sağlanıyor ve ailelerin bütçelerine katkı sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede sürdürdüğü projeleriyle 2019 yılından bugüne kadar 4 milyon 459 bin 383 kutu sütü ücretsiz ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede sürdürdüğü 'Süt Senin Gurur Mersin'in' ve 'Hamile Bakım Sütü' projeleriyle, anne karnındaki ve okul çağındaki çocuklara, 2019 yılından bugüne kadar 4 milyon 459 bin 383 kutu sütü ücretsiz ulaştırdı. Çocukların gelişim sürecindeki en önemli besin maddelerinden olan süt ihtiyacının karşılanması amacıyla, kent genelinde özellikle dezavantajlı bölgelerde dağıtımı yapılan sütler sayesinde hem üreticilere destek sağlanıyor, hem ailelerin bütçelerine katkı sunuluyor, hem de miniklerin yüzü gülüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından üreticiden direkt alınan ve Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde dağıtımı yapılan sütler, belediyenin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor.

Hamile Bakım Sütü projesi hayata geçirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul çağındaki çocuklara düzenli olarak süt desteği verirken, hamile kadınlar için de 2021 yılının Ağustos ayında 'Hamile Bakım Sütü' projesini hayata geçirdi. Söz konusu proje ile yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde 'Merhaba' demelerini hedefleyen belediye, anne adaylarına hamilelikleri boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1'er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan anne adaylarının ve çocuklarının sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesinden yararlanmak isteyen kadınlar, hamile olduklarını belgeleyen bir raporla Teksin uygulamasından başvurularını gerçekleştirebiliyor ve bu destekten hemen faydalanıyor. - MERSİN