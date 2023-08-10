Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili konuşan Başkan Seçer, 'Depremde yıkıma uğrayan kentleri tekrar ayağa kaldırmak lazım. Yeniden inşa etmek, orada çarkı tekrar döndürmek için doğru adımlar atmak gerekir. Zaman geçirmeden, tahribatın derinliğini artırmadan bunları yapmak lazım' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili konuşan Başkan Seçer, "Depremde yıkıma uğrayan kentleri tekrar ayağa kaldırmak lazım. Yeniden inşa etmek, orada çarkı tekrar döndürmek için doğru adımlar atmak gerekir. Zaman geçirmeden, tahribatın derinliğini artırmadan bunları yapmak lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan ve Patrik Maşalyan'ın yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, deprem bölgesini ayağa kaldırmak ve hem bölgedeki hem Mersin'deki depremzede yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Başkan Seçer; bu hizmetleri hiçbir ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapmadan gerçekleştirdiklerini vurguladı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise Mersin'in deprem sürecinde çok işlevsel bir rol oynadığını ve deprem bölgeleri için çalıştığını gözlemlediklerini belirterek, Büyükşehir'in kentte ve deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Başkan Seçer, deprem bölgelerini ayağa kaldırmak gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda insan hayatını kaybetti, aileler dağıldı. Hayatta kalanların hayata sevgisi, yaşama sağlığı, yaşam arzusu ortadan kalktı. Kolay değil, kurulu bir düzen darmadağın oldu. İnsanın düşünürken bile kalbi sıkışıyor. İnsan açısından bu derece zor bir durum. Diğer taraftan devlet açısından da çok büyük bir sorun. Hem ekonomik hem toplumsal sorun. Depremde yıkıma uğrayan kentleri tekrar ayağa kaldırmak lazım. Yeniden inşa etmek, orada çarkı tekrar döndürmek için doğru adımlar atmak gerekir. Zaman geçirmeden, tahribatın derinliğini artırmadan bunları yapmak lazım."

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye ekipleri gönderdiklerini ve depremin 2. günü kendisinin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte depremin yaşandığı şehirlere gittiğini aktaran Seçer, şöyle devam etti:

"Gördüğüm kadarıyla en çok tahribatın olduğu yer Hatay. Depremin 2. günü oradaydım ben. Defne'ye gittik, Samandağ'a gittik. İnsanlar çaresizce bizden yardım istiyordu. İzah edilemeyecek sahneler gördük. Adıyaman da öyle, Kahramanmaraş, Adıyaman, Pazarcık da öyle. Eşimin köyü yok oldu Pazarcık'ta. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a derhal ekiplerimizi gönderdik."

Mersin'de bir yıkım olmadığını ancak depremin daha yakın bir bölgede olması takdirde Mersin'de büyük yıkımların ortaya çıkabileceğini belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Belediyenin bir binasını boşalttık tedbir olarak. Biz kamuyuz, daha bilinçli davranmak zorundayız. O dönemde yine bir site boşaltıldı. Çünkü zemini sıkıntılıydı. Mersin'de yapı stokunda ciddi sorun var. Sahilde zemin sorunu da var. Zamanında kurallara uyulmadan çok bina yapılmış, inşaat kalitesi de zemin emniyeti de çok uygun değil. Bu binaların dönüşmesi lazım. Aynı şiddette bir deprem daha yakın bir coğrafyada olsaydı burası çok ciddi hasar görebilirdi.