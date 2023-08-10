Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Mersin'de yapı stokunda ciddi sorun var'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de yapı stokunda ciddi sorun olduğunu belirterek, "Sahilde zemin sorunu da var. Zamanında kurallara uyulmadan çok bina yapılmış, inşaat kalitesi de zemin emniyeti de çok uygun değil. Bu binaların dönüşmesi lazım. Aynı şiddette bir deprem daha yakın bir coğrafyada olsaydı burası çok ciddi hasar görebilirdi" dedi.

Seçer, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette konuşan Seçer, deprem bölgelerini ayağa kaldırmak gerektiğine dikkat çekerek, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti, aileler dağıldı,. Hayatta kalanların hayata sevgisi, yaşama sağlığı, yaşam arzusu ortadan kalktı. Kolay değil, kurulu bir düzen darmadağın oldu. İnsanın düşünürken bile kalbi sıkışıyor. İnsan açısından bu derece zor bir durum. Diğer taraftan devlet açısından da çok büyük bir sorun. Hem ekonomik hem toplumsal sorun. Depremde yıkıma uğrayan kentleri tekrar ayağa kaldırmak lazım. Yeniden inşa etmek, orada çarkı tekrar döndürmek için doğru adımlar atmak gerekir. Zaman geçirmeden, tahribatın derinliğini artırmadan bunları yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Mersin'de bir yıkım olmadığını ancak depremin daha yakın bir bölgede olması durumunda Mersin'de de büyük yıkımların ortaya çıkabileceğini belirten Seçer, "Belediyenin bir binasını boşalttık tedbir olarak. Biz kamuyuz, daha bilinçli davranmak zorundayız. O dönemde yine bir site boşaltıldı. Çünkü zemini sıkıntılıydı. Mersin'de yapı stokunda ciddi sorun var. Sahilde zemin sorunu da var. Zamanında kurallara uyulmadan çok bina yapılmış, inşaat kalitesi de zemin emniyeti de çok uygun değil. Bu binaların dönüşmesi lazım. Aynı şiddette bir deprem daha yakın bir coğrafyada olsaydı burası çok ciddi hasar görebilirdi" diye konuştu.

"İmkanlarımızı depremzedeler için seferber ettik"

Deprem sürecinde bölgeden gelen binlerce insana ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Seçer, "İnsanlar da yardımcı oldu. Evlerine aldılar. Bizler de hem insani olarak hem vicdan hem de tabi ki görevimiz gereği bütün çalışmaları durdurup, hep oraya aktardık. Öğretmenlerimizi, sanatçılarımızı hep oraya gönderdik. Günlük 35-40 bin civarında yemek çıkarttık. İmkanlarımızı depremzedeler için seferber ettik. Ama dışarıdan da imkanı olan şirketler, hatta fakir halk bile yardımcı oldu. Hiçbir şey yapamıyorsa bile ekmeğinin yarısını verdi" ifadelerini kullandı.

Cemaatlerini ziyaret etmek ve depremzedelere destek olmak için geldiklerini belirten Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da "Mersin depremde çok işlevsel bir rol oynadı. Zaten depremzedelerin çoğu Mersin'e geldi. Ortodokslar da çok geldi" şeklinde konuştu.

Patrik Maşalyan'ın Yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan ise deprem sürecinde Türkiye'nin büyük bir yardımlaşma ve dayanışma sergilediğini söyleyerek, "Böyle günlerde herkes birbirine din, dil ayırmadan destek oluyor, insan olduğumuzu hissettik. Ülke vatandaşı olmak ve birlikte yaşamak böyle bir şey. Bunu gerektiren bir şey. Bu davranışlarından dolayı size çok teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN