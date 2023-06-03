Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Bisiklet Günü'nde 'Pedallıyoruz' etkinliğine katıldı

Yenişehir ilçesinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turu öncesi bisiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Seçer, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Başkan Seçer'i böyle bir etkinlikte görmekten duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, kent genelinde yapılan bisiklet yolları ve bisiklete teşvik eden çalışmalardan dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiler.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, şarkılar eşliğinde sahil boyu devam ederek renkli görüntülere sahne oldu. Turun sona ermesinin ardından Büyükşehir'in Etkinlik ve Gösteri Merkezi'nde katılımcılar için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Burada bisikletli vatandaşlarla kahvaltı yapan Seçer, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

" BİSİKLET MERSİN İÇİN ARTIK HER ANLAMDA BİR REALİTE"

Dünya Bisiklet Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, bisikletin Mersin için artık hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her çalışmada bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamaların da programa dahil edilmeye çalışıldığını söyledi. Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan keyif aldığını belirten Başkan Seçer, "Çok sayıda vatandaşımız ile güzel bir Cumartesi sabah yaşadık. Bisiklet Mersin için artık bir realite her anlamda. İnsanlar bu kavramı içselleştirdi. Çünkü belediyemiz bu konuda 4 yıl önce göreve geldiği günden bugüne kadar bisiklet yolları konusunda çok istikrarlı bir şekilde bisiklet yollarının yapımını başlattı ve devam etti" dedi.

"HER GEÇEN GÜN MERSİN'DE BİSİKLET YOLUNUN KİLOMETRE OLARAK UZUNLUĞU ARTACAK"

Mersin'de halihazırda 100 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlandığını ve yenilerinin de yapımının sürdüğünü dile getiren Başkan Seçer, "Nihai hedefimiz çok çok daha fazla. Her yaptığımız, yeni açtığımız bulvarlarda, yaptığımız çalışmalarda mutlaka bisiklet yolunu düşünüyoruz ya da genişlettiğimiz, yenilediğimiz yollarda ölçüleri uygunsa yine bisiklet yolu mutlaka yapıyoruz. Her geçen gün Mersin'de bisiklet yolunun kilometre olarak uzunluğu artacak. Bu farkındalık artık toplumda var. Bisiklet kullanımı da artıyor, bisiklet yollarının olması cazip hale getiriyor. Sabah vatandaşlarımla yaptığım sohbetlerde de bunu dile getirdiler. Bu muazzam bir şey" diye konuştu.

"MERSİN'DE YÜKSEK ORANLARDA BİSİKLET KULLANIMINI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Bisiklet kullanımının sağlık ve çevre açısından da büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Seçer, "Tabi ki sağlık, çevre, hava kirliliği, fosil kökenli yakıtların kullanımının düşmesi açısından, iklim değişikliği gibi çevreye tehdit oluşturan son yılların önemli konularının mücadelesi açısından da bisiklet kullanımının artış oranı bizleri memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Mersin'de çok daha yüksek oranlarda bisiklet kullanımını sağlayacak çalışmalar yapacağız" dedi.

"MAVİ YOL MUHTEŞEM BİR ŞEY, O OLMASA BU KADAR ÖZGÜR BİSİKLET SÜREMEZDİK"

Mersinliler ise Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet yolları ve bisiklet kullanımını teşvik eden organizasyonları ile ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fatma Çakır: "Yıllardır hayalimdi bu benim. Çocuklarımı büyüttüm, emekli oldum ve şimdi bütün aktivitelere katılıyorum. Çok keyifli. Büyükşehir zaten gerçekten halkın yanında, kutluyorum. Şu sahilimiz cennet oldu. Çıkıyoruz bisikletlerimizle geziyoruz. Mavi yol muhteşem bir şey, o olmasa bu kadar özgür bisiklet süremezdik. Bütün hizmetler bizim için gençler için. Sahiller güzelleşti çok güzel oldu."

-Zerrin Akçınar: "Başkanımızı çok seviyorum. Bütün etkinliklerine katılıyorum. Onu candan kutluyorum. Sonsuz teşekkürler. Kendimi bildim bileli bisiklet sürüyorum ve çok seviyorum. Ulaşım aracı olarak bisikletimi kullanıyorum, her yere bisikletle gidiyorum ve herkese tavsiye ediyorum."

-Musa Kazım Cıncık: "Bisikletin de öncelikle farkındalığı olmalı. Çünkü günümüz ekonomik şartlarında yakıtın çok yüksek fiyatı olduğunu aynı zamanda da çevre kirliliği adına etkisini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı bisiklete özendirmek ve bisiklete binmeyi sağlamak için böyle programlar hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz."