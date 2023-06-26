Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Kurban Bayramı mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı mesajında, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bu bayramda da sizler için görevimizin başında olacağız. Hoşgörünün daim olduğu, kardeşlikle, bereketle, afiyetle dolu bir bayram diliyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı mesajında, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bu bayramda da sizler için görevimizin başında olacağız. Hoşgörünün daim olduğu, kardeşlikle, bereketle, afiyetle dolu bir bayram diliyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Seçer, vatandaşların Kurban Bayramı'nı bugün yayımladığı bir mesajla kutladı. Seçer'in mesajı şöyle:

"Kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir Kurban Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu bayram da sevdiklerimizle bir arada, geleneklerimizi yaşatacağız. Birlik ve beraberlik örneği göstererek; eş, dost, akraba ve hastaları ziyaret edecek, çocukları sevindirecek, ihtiyaç sahiplerine yardım edecek ve dargınlıkları gidererek bu özel günün ruhuna uygun davranacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bu bayramda da sizler için görevimizin başında olacağız. Hoşgörünün daim olduğu, kardeşlikle, bereketle, afiyetle dolu bir bayram diliyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."