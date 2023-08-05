Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Kadrolu İşçilere Zam Sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadrolu işçilere beklenmedik bir zam yapılacağını duyurdu. Yapılan ek protokol ile maaşlara 2 bin 394 lira ek zam yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den kadrolu işçilere 'sürpriz' zam geldi. Geçtiğimiz günlerde yemek ücretlerinde yapılan düzenlemenin ardından, sözleşme tarihi olan 1 Mart 2024 beklenmeksizin büyükşehir ve MESKİ'de çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 bin 394 lira ek zam yapılmasını içeren ek protokol Genel Sekreter Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Tok, Başkan Vahap Seçer'in 'nasıl bir iyileştirme yapılabilir?' sözlerinin ardından yapılan çalışmalar neticesinde Toplu İş Sözleşmesi tarihi olan 1 Mart 2024'ün beklenmeyerek, ek protokol ile kadrolu personelin maaşlarında düzenlemeye gittiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde sürekli işçilerin yanı sıra kadrolu işçilerin yemek ücretlerinin 75 TL'ye çıkartıldığını hatırlatan Tok, "Normal şartlar altında hem sürekli işçilerimiz için hem de kadrolu işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi'ne göre bu sene herhangi bir zam yapılmaması gerekiyordu. Fakat, başkanımızın verdiği talimat çerçevesinde 'kadrolu işçilerimize ne zam yapılabilir, onları enflasyona nasıl ezdirmeyelim?' düşüncesi ile çalışmamız devam ediyordu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yemek ücretine yapılan zammın dışında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçilerimiz için sosyal haklar dahil net bin 500 TL ekstra bir zam daha yapılmasına karar verildi" diye konuştu.

Tok, 1 Mart 2024 olan Toplu İş Sözleşmesi tarihi beklenmeksizin yapılan yemek ücretlerindeki artış ve bin 500 TL'lik son zam ile beraber yüzde 15 vergi dilimine göre kadrolu personelin maaşında 2 bin 394 TL tutarında artı bir zam yapılmış olduğunu ifade etti.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ise yapılan iyileştirmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya da "Başkanımız yine büyüklüğünü gösterdi. Normalde 2024 Mart ayında alacağımız enflasyon farkını, 18 bin 71 TL olan kadrolu işçi maaşlarımızı 20 bin 465 liraya yükseltti. 45 lira olan yemek ücretimizde 75 liraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer ve ekip arkadaşlarına kadrolu işçilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN