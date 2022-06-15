Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu - Haberler

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu

??????? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.

??????? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.

Seçer, programı kapsamında, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

Bozdemir ve Seçer, ilçe hakkında çeşitli konularda görüştü.

Seçer, daha sonra "Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni" ne katıldı.

Burada konuşan Seçer, yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İskele Mahallesi'nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını da inceleyen Seçer, çevredeki vatandaşlarla görüştü.

Seçer, programı kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Burada kendisine gelen talepleri dinledi, üyelerle fikir alışverişinde bulundu.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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