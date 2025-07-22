Mersin Bozyazı'da Yeni Jandarma Komutanı Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akgün, Mersin Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atandı ve görevine başladı. Akgün, halkın can ve mal güvenliğinin önemine vurgu yaparak, 7/24 hizmet vereceklerini açıkladı.

Mersin'de, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akgün, görevine başladı.

Çamlıyayla ilçesinin ardından Bozyazı'da görevlendirilen Akgün, yaptığı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığının kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.

Akgün, ilçe halkının can ve mal güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Görev süremiz boyunca 7 gün 24 saat halkımıza hizmet vermek için ekip arkadaşlarımla görevimizin başında olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! 'Bize iş yaptırmıyorsunuz' deyip polislere saldırdılar

Yer: Konya! "Bize iş yaptırmıyorsunuz" deyip polislere saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.