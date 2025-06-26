Mersin Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları Başlıyor

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Bozyazı ilçesi, 30 Haziran'da başlayacak olan Yaz Kur'an Kursları ile çocuklar ve gençler için dini eğitim fırsatı sunacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da başlayacak.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, yaptığı açıklamada, Bozyazı'da çeşitli yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarında eğitim verileceğini belirtti.

Kursların 15 Ağustos'ta sona ereceğini kaydeden Avcı, "Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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