Mersin Bozyazı'da 'Vefa Projesi' ile Yaşlı ve Engelli Bireylere Destek

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları gideriliyor.

Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde yürütülen projeden bakıma muhtaç 160 kişi yararlanıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.

İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, ikametlerin temizlik ve bakım çalışmalarını da yapıyor.