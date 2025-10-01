Mersin Bozyazı'da Vefa Projesi ile 160 Kişiye Evde Bakım Hizmeti

Haberler

Bozyazı Kaymakamlığı'nın desteklediği Vefa Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti sağlanarak, kişisel temizlik ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Vefa Projesi kapsamında bakıma muhtaç 160 kişiye hizmet veriliyor.

Bozyazı Kaymakamlığı himayelerinde hazırlanan Vefa Projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri sürüyor.

İlçede 160 yaşlıya, engelliye ev ve kişisel temizliklerini sağlayan Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da yardım ediyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
