Mersin Bozyazı'da Trafik Uygulaması Yapıldı

Mersin Bozyazı'da Trafik Uygulaması Yapıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, trafik kazalarını azaltmak için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Uygulamada araçları kontrol eden ekipler, sürücülerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, trafik kazalarının en aza indirilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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