Mersin Bozyazı'da Ortaokul Öğrencilerine Teknoloji Yarışması

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" düzenlendi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Toplum Sağlığı Merkezi'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya 13 takım katıldı.

Öğrenciler, "En İyi Sunum", "En Yaratıcı Proje" ve "En Bilgilendirici Araştırma" olmak üzere üç ayrı kategoride yarıştı.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve uçurtma hediye edildi.