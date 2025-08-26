Mersin Bozyazı'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında orman yangınlarına karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığındaki toplantı, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, kurum amirleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, orman yangınlarına ilişkin tedbirler görüşüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
