Mersin Bozyazı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel