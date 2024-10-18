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Mersin Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Akdeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 dekarlık alan zarar gördü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akdeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

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