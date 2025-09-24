Haberler

Mersin Bozyazı'da Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Mersin Bozyazı'da Okul Servislerine Güvenlik Denetimi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumların işbirliğiyle okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Araçların güvenlik kriterleri ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçlarının gerekli kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Uygulamada, servis araçlarının bakım durumu, emniyet kemeri, yangın tüpü ve diğer güvenlik ekipmanlarının bulundurulup bulundurulmadığı, koltuk sayısı ve aracın temizliği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Denetimlerde, sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ve ehliyet durumları da kontrol edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
