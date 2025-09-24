Mersin Bozyazı'da Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçlarının gerekli kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Uygulamada, servis araçlarının bakım durumu, emniyet kemeri, yangın tüpü ve diğer güvenlik ekipmanlarının bulundurulup bulundurulmadığı, koltuk sayısı ve aracın temizliği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Denetimlerde, sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ve ehliyet durumları da kontrol edildi.