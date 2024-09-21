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Mersin Bozyazı'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim

Mersin Bozyazı'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim
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Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Sürücüler belgeleri kontrol edilip, trafik kuralları hakkında uyarıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Sürücüler, trafik kuralları ve kask kullanmaları konusunda da uyarıldı.

Uygulamaya katılan İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, trafik ekiplerinin yıl boyunca ilçenin her noktasında denetimlerine devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

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