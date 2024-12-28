Mersin Bozyazı'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Durdurulan araçlarda arama yapıldı ve kişilerin GBT sorguları yapıldı. Uygulama kapsamında iş yerlerinde de denetimler yapıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Ekipler, araçtaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunu da yaptı.
Uygulama kapsamında iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel