Mersin Bozyazı'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ziraat alanında çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Akcami Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel