Mersin Bozyazı'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 1 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 1 şüpheli yakalandı, trafik ekipleri 17 sürücüye ceza kesti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.

İş yerlerinin denetlendiği uygulamada, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimlerde aranması bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Trafik ekipleri de kontrollerde 17 araç sürücüsüne ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
