Mersin Bozyazı'da Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri D-400 kara yolunda asayiş ve trafik denetimi yaptı. Ekipler, 108 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi ve 71 aracı trafik yönünden inceledi. İki aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, D-400 kara yolunda uygulama noktası oluşturdu.

Sekiz ekip ve 17 personelin katılımıyla yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

Denetimde 108 kişinin GBT sorgusu ve 71 aracın trafik yönünden incelemesi yapıldı.

Uygulamada iki araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.