Mersin Bozyazı'da Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri D-400 kara yolunda asayiş ve trafik denetimi yaptı. Ekipler, 108 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi ve 71 aracı trafik yönünden inceledi. İki aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Ekipler, D-400 kara yolunda uygulama noktası oluşturdu.
Sekiz ekip ve 17 personelin katılımıyla yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.
Denetimde 108 kişinin GBT sorgusu ve 71 aracın trafik yönünden incelemesi yapıldı.
Uygulamada iki araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel