Mersin Bozyazı'da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 97 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve birçok iş yeri denetlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler kent merkezindeki büfe, restoran, kafe, park ve otogar çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 97 kişinin kontrolü yapıldı, çok sayıda iş yeri de denetlendi.

