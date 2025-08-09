Mersin Bozyazı'da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler kent merkezindeki büfe, restoran, kafe, park ve otogar çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 97 kişinin kontrolü yapıldı, çok sayıda iş yeri de denetlendi.