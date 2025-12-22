Haberler

Mersin Büyükşehir ile Yenişehir belediyelerine atık dökümü nedeniyle idari para cezası kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediyelerine toplamda 3.7 milyon TL para cezası uyguladı. Atık dökümü ihbarı üzerine başlatılan incelemede, belirtilen belediyelere ait çöp kamyonlarının çevreye zarar verdiği tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık dökümü nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesine 1 milyon 869 biner lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Denetimler sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonunun, Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "Çevre Kanunu gereği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 1 milyon 869 bin Türk lirası idari ceza uygulandı." bilgisine yer verildi.

Yenişehir ilçesinde yapılan incelemede de Yenişehir Belediyesine ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespitine yer verilen açıklamada, "Çevre Kanunu gereği Yenişehir Belediye Başkanlığına 1 milyon 869 bin Türk lirası ceza uygulandı. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
