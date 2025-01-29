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Mersin Başsavcısı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mersin Başsavcısı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve fotoğraf sanatçılarının eserlerini kutladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztoprak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" başlıklı karesini seçen Öztoprak, "Haber" kategorisinde oyunu Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Öztoprak, "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden etkileyici eserlerin yer aldığını belirten Başsavcı Öztoprak, fotoğraflarda emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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