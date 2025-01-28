Mersin Anamur'da Vatandaşlara Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi
Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi. Ovabaşı, Anıtlı, Çataloluk, Akine ve Boğuntu mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda bilgi verilerek broşürler dağıtıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, vatandaşlara orman yangınları mücadele konusunda bilgi verildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ekiplerce Ovabaşı, Anıtlı, Çataloluk, Akine ve Boğuntu mahallelerinde toplantı gerçekleştirildi.
Orman yangınlarıyla mücadele konusunda vatandaşlara bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel