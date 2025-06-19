Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 46 yaşındaki A.Ç. tutuklandı. Operasyonda 22.02 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 230 lira ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen A.Ç'yi (46) operasyonla yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında 22.02 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 4 bin 230 lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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