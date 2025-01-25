Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göktaş Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.H, E.B. ve M.T'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

S.H'nin evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu, 20 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.