Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Lira ve 377 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 377,88 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 lira ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerini aradı.
Aramada 7,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, verilen istihbarat doğrultusunda M.Y'nin evine operasyon düzenledi.
Burada yapılan aramada 377,88 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 lira ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel