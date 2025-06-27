Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda metamfetamin, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin bu kapsamda ilçe geneli yaptığı operasyonda İ.Ö. ile S.B. yakalandı.

Operasyonda 2,45 gram metamfetamin, 8,26 gram esrar, 14 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 65 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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