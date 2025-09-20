Mersin Anamur'da Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, sürücülerin araç belgelerini kontrol edip alkol denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapanlara para cezası verilirken, Kaymakam ve Emniyet Müdürü de bilgilendirmelerde bulundu.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan uygulamada sürücülerin araç belgeleri kontrol edildi, alkol denetimi yapıldı.
Çalışma kapsamında kural ihlali yapan sürücülere para cezası verildi.
Denetimlere Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer de katıldı.
Duru ve Özer, sürücülere trafikte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirmede bulundu.
Denetimlerin devam edeceğini bildirildi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel