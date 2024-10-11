Mersin Anamur'da Polis, Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyarıyor
Anamur'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışmaları yaparak, vatandaşlara telefon ve internet dolandırıcılığı yöntemlerini anlattı.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıklıkla kullanılan caddelerde vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşlara telefon ve internet aracılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan ekipler, broşür dağıttı.
İlçede bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.