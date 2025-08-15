Mersin Anamur'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için gece boyunca yapılan çalışmaların ardından, sabah saatlerinde yeniden havadan müdahale başlatıldı. Bölgedeki Ovabaşı Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.