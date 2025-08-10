Mersin Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve hava destekli müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 3 söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 5 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
