Mersin Anamur'da Motosiklet Sürücülerine Kask Hediyeleri Dağıtıldı

Mersin Anamur'da Motosiklet Sürücülerine Kask Hediyeleri Dağıtıldı
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Mersin'in Anamur ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın da destek olduğu etkinlikte, 100 kask motosiklet sürücülerine dağıtıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, trafik güvenliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen 100 kask, Anamur Ortaokulu'nun önünde gerçekleştirilen trafik denetimine motosiklet sürücülerine dağıtıldı.

Oda Başkanı Mehmet Tuna, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Programa Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek de katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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