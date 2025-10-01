Haberler

Mersin Anamur'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Soner Bayar'ın kullandığı 16 KFM 88 plakalı motosiklet ile Alparslan Bulut idaresindeki 33 APV 876 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

İki sürücünün ağır yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.