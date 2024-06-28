Mersin Anamur'da Evde Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşanıyor.