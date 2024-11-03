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Mersin Anamur'da Ev Yangını Sonrası Meyve Bahçesine Sıçradı

Mersin Anamur'da Ev Yangını Sonrası Meyve Bahçesine Sıçradı
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Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde başlayan yangın, tüp ve av tüfeği fişeklerinin patlamasıyla meyve bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü, ancak ev ve bahçede zarar oluştu.

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kılıç Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, evdeki tüp ve av tüfeğine ait fişeklerin patlaması sonucu meyve bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev ve meyve bahçesi zarar gördü.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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