Mersin Anamur'da Elektrikli Bisiklet Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde kazaya uğrayan elektrikli bisikletin sürücüsü ile bir yolcu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde elektrikli bisikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, Çamlıpınaralanı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel