Mersin Anamur'da Elektrikli Bisiklet Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde kazaya uğrayan elektrikli bisikletin sürücüsü ile bir yolcu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde elektrikli bisikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, Çamlıpınaralanı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.