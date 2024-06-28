Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşandı.

Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle meyve bahçelerinin de zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.