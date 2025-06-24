Mersin Anamur'da Boğulma Olaylarına Karşı Uyarılar Yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu ve denizde alınması gereken tedbirlere dair broşürler dağıttı.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahilde bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, sohbet ettikleri vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.
Çalışmada, denizde alınması gereken tedbirlere ilişkin broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel