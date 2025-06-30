Mersin Aile Platformu'ndan Fenerbahçe Kutlamalarına Tepki

Mersin Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğindeki sahne performansına tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında kullanılan içerikler ve sergilenen tutumun, sadece sporun ruhuna değil, aile yapısı ve ahlaki değerlere de ciddi zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle çocukların da bulunduğu alanlarda kamuya açık şekilde sergilenen LGBT propagandası, alkol tüketimi, ahlak dışı danslar, müstehcen söylemler ve yüksek sesli kargaşa ortamı, sporun birleştirici ve centilmence ruhuyla asla bağdaşmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etkinliklerde, toplumun ortak değerleri ve çocukların psikososyal gelişiminin hiçe sayılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun en güçlü temeli olan aileyi zayıflatacak hiçbir etkinliğe sessiz kalmayacağımızı teyit ediyor, milletimizi hukuken meşru olan her zeminde tepki vermeye davet ediyoruz. İnanıyor ve ifade ediyoruz ki toplumun geleceği açısından hayati derecede öneme sahip olan aileyi korumak, toplumun her bir ferdinin asli görevlerindendir."