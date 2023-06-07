Mersin Adliyesi Karşısındaki Çay Ocağında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Kayıp

Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli 2 şahıs kayıplara karıştı. Kavga anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahısların olay yerinden koşarak kaçtığı görüldü.

Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli 2 şahıs kayıplara karıştı. Kavga anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahısların olay yerinden koşarak kaçtığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Mersin Adliyesi karşısında bulunan bir çay ocağında çıkan silahlı kavgada Taylan K. ayağının çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli 2 şahıs olay yerinden kaçmıştı. Polis bölgede şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin bulunduğu çay ocağında şans eseri başka kimseye zarar gelmedi.

Kavga saniye saniye kameralara yansıdı

Öte yandan, kavga anı saniye saniye bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre önce Taylan K.'ye tokan atan şahıslar, ardından yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başlıyor. Şahıslardan biri ateş ettikten sonra da Taylan K.'yi dövmeye devam ederken, daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyorlar. Şahıslar kaçarken "Siz öldünüz" diye bağıran Taylan K. ise çevredeki vatandaşlar tarafından tabureye oturtuluyor. - MERSİN