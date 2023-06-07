Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı

Alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 2 şüpheli kayıplara karıştı

MERSİN - Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şans eseri çevredekilere zarar gelmedi. Olayın ardından şüpheli 2 kişi kayıplara karıştı, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Adliyesinden çıkan Taylan K. ile 2 arkadaşı, adliyenin karşısındaki çay ocağında oturdu. Burada çay içerken Taylan K. ile 2 arkadaşı arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Önce Taylan K.'ye tokat atan şüpheliler, daha sonra yanlarındaki silahla 5-6 el ateş etti. Taylan K. ayaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı.

Yaralanan Taylan K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda vatandaşın geçtiği ve çay ocağında oturduğu sırada gerçekleşen silahlı kavgada şans eseri çevredeki insanlara zarar gelmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.