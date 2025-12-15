Merriam-Webster sözlüğü, "slop"u yılın kelimesi olarak seçti

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla internette hızla çoğalan düşük kaliteli ve sahte dijital içerikleri tanımlamak için kullanılan "slop" kelimesini 2025'in sözcüğü seçti.

Merriam-Webster, kamuoyunda öne çıkan toplumsal ve kültürel eğilimleri yansıtan bu yılın kelimesini açıkladı.

Sözlüğün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yılın kelimesi seçilen "slop", genellikle yapay zeka yoluyla, çok miktarda üretilen düşük kaliteli dijital içerik olarak tanımlanıyor.

Sosyal medyada kullanıcıların karşısına çıkan absürt videolar, tuhaf reklam görselleri, ucuz propaganda, gerçek gibi görünen sahte haberler, yapay zeka tarafından yazılmış niteliksiz kitaplar bu kapsama giriyor.

Uzmanlara göre "slop" kelimesi, yapay zekanın yarattığı tehditlere karşı korkudan ziyade alaycı bir ton taşıyor. Sözcüğün, insan yaratıcılığının yerini almaya çalışan yapay zekaya yönelik eleştirel bir mesaj verdiği belirtiliyor.

Kelimenin kökeninin 1700'lü yıllara uzandığı, ilk olarak "yumuşak çamur" anlamında kullanıldığı, 1800'lerde ise "hayvan yemi artığı" ve daha genel olarak "değeri olmayan şey" anlamını kazandığı kaydediliyor.

Yılın dikkati çeken diğer ifadeleri

Merriam-Webster, 2025 için belirlediği öne çıkan diğer kelime ve ifadelerini de açıkladı.

"6-7", anlamı net olmamasına rağmen sosyal medyada hızla yayılan viral bir internet ifadesi olarak dikkati çekti.

"Performative" samimiyetsiz ve gösteriş amaçlı davranışları tanımlamak için özellikle sosyal medyada sıkça kullanılan kelimeler arasında yer aldı.

"Gerrymander" ABD'de seçim bölgelerinin siyasi avantaj sağlamak amacıyla yeniden çizilmesini ifade eden terim olarak yeniden gündeme geldi. "Touch grass", dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek hayata dönme çağrısı anlamında kullanılan popüler bir internet terimi olarak öne çıktı.

"Tarifeler", ticaret savaşları ve küresel ekonomik tartışmalar nedeniyle yıl boyunca en çok aranan kavramlar arasında yer aldı.

Merriam-Webster sözlüğü, 2024'te en çok öne çıkan kelimeyi başkanlık seçimleri sırasında halk arasındaki ayrışmaya dikkati çekmek için kullanılan "kutuplaşma (polarization)" olarak belirlemişti.