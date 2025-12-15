Haberler

Merriam-Webster sözlüğü, "slop"u yılın kelimesi olarak seçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merriam-Webster sözlüğü, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla internette artan düşük kaliteli dijital içerikleri tanımlamak için 'slop' kelimesini 2025'in kelimesi olarak seçti. Bu terim, sahte haberler ve kalitesiz içeriklere eleştirel bir yaklaşım sunuyor.

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla internette hızla çoğalan düşük kaliteli ve sahte dijital içerikleri tanımlamak için kullanılan "slop" kelimesini 2025'in sözcüğü seçti.

Merriam-Webster, kamuoyunda öne çıkan toplumsal ve kültürel eğilimleri yansıtan bu yılın kelimesini açıkladı.

Sözlüğün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yılın kelimesi seçilen "slop", genellikle yapay zeka yoluyla, çok miktarda üretilen düşük kaliteli dijital içerik olarak tanımlanıyor.

Sosyal medyada kullanıcıların karşısına çıkan absürt videolar, tuhaf reklam görselleri, ucuz propaganda, gerçek gibi görünen sahte haberler, yapay zeka tarafından yazılmış niteliksiz kitaplar bu kapsama giriyor.

Uzmanlara göre "slop" kelimesi, yapay zekanın yarattığı tehditlere karşı korkudan ziyade alaycı bir ton taşıyor. Sözcüğün, insan yaratıcılığının yerini almaya çalışan yapay zekaya yönelik eleştirel bir mesaj verdiği belirtiliyor.

Kelimenin kökeninin 1700'lü yıllara uzandığı, ilk olarak "yumuşak çamur" anlamında kullanıldığı, 1800'lerde ise "hayvan yemi artığı" ve daha genel olarak "değeri olmayan şey" anlamını kazandığı kaydediliyor.

Yılın dikkati çeken diğer ifadeleri

Merriam-Webster, 2025 için belirlediği öne çıkan diğer kelime ve ifadelerini de açıkladı.

"6-7", anlamı net olmamasına rağmen sosyal medyada hızla yayılan viral bir internet ifadesi olarak dikkati çekti.

"Performative" samimiyetsiz ve gösteriş amaçlı davranışları tanımlamak için özellikle sosyal medyada sıkça kullanılan kelimeler arasında yer aldı.

"Gerrymander" ABD'de seçim bölgelerinin siyasi avantaj sağlamak amacıyla yeniden çizilmesini ifade eden terim olarak yeniden gündeme geldi. "Touch grass", dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek hayata dönme çağrısı anlamında kullanılan popüler bir internet terimi olarak öne çıktı.

"Tarifeler", ticaret savaşları ve küresel ekonomik tartışmalar nedeniyle yıl boyunca en çok aranan kavramlar arasında yer aldı.

Merriam-Webster sözlüğü, 2024'te en çok öne çıkan kelimeyi başkanlık seçimleri sırasında halk arasındaki ayrışmaya dikkati çekmek için kullanılan "kutuplaşma (polarization)" olarak belirlemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title