Mermer ocaklarına karşı mücadele veren çiftin cinayeti 6. yıl dönümünde anıldı

ANTALYA'da mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs 2017'de öldürülmesinin 6'ncı yıl dönümünde Büyüknohutçu Dostları Grubu anma töreni düzenledi. Grup adına konuşan Erol Malçok, jandarmanın cinayet sanığı Ali Yamuç'u olay yerine götürüp, 'Cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlat' dediğinde Yamuç'un 'Tel örgüden atlayıp içeri girdim ve sonrasında ateş ettim' dediğini belirterek, "Oysa biz teyzesinden öğreniyoruz ki, Ali Yamuç'un bacağında protez varmış. Yani öyle bir yükseklikten atlaması mümkün değil" dedi.

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisinde dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin cinayet şüphelisi Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra yakalandı ve Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. Alanya L Tipi Cezaevi'ne nakledilen Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklandı.

Geçen 6 yılda değişen hiçbir şey olmadığını belirten davanın avukatı Tuncay Koç ise davada hiçbir ilerleme olmadığını kaydetti. 25 yıllık meslek hayatında duygusal olarak bunun en çok zorlandığı dava olduğunu anlatan Koç, "İntihar ettiği gün cezaevi müdürlüğüne Ali Yamuç mektup yazmış ve 'Aileme yakın olmak istiyorum, beni Fethiye Cezaevi'ne alın' diye mektubu vermiş. Böyle bir insan aynı gün intihar edebilir mi? Yazdığı mektupta bir taş ocağı sahibini işaret ediyordu, ikinci savcılık ifadesinde bu ismi tekrar vermesine rağmen savcı bu ismin üzerinde durmadı ve kapattı. Dosyada çok fazla şaibe vardı, zaten dosyayı bir an önce hızla sonuçlandırdılar. Bir avukat olarak söylüyorum ki; bu dosyada adil yargılanma hakkı, hukuk yoktu" diye konuştu.